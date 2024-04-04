الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني.. وياسر إبراهيم يبدأ الجري حول الملعب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ «الجمعة» على ملعب استاد القاهرة الدولى.

واجتمع المدير الفني للفريق مارسيل كولر، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة 40 دقيقة.

وبدأ مدافع الفريق ياسر إبراهيم، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.