قبل لقاء مودرن فيوتشر.. مهاجم الفريق يغيب عن مران الزمالك 

غاب مهاجم فريق الزمالك ناصر منسي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، قبل مباراته المرتقبة أمام نظيره مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، والتي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض ناصر منسي، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء سبب غياب ناصر منسي، أن اللاعب يعانى من آلام خفيفة بالمعدة، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية فقط، دون المشاركة في التدريبات الجماعية على أن ينتظم في التدريبات المقبلة بصورة طبيعية.

وقام ناصر منسي بأداء تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب بجانب أمور تأهيلية أخرى، تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال وإشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.