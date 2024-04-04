بسبب إصابة الركبة.. كريم نيدفيد يغيب شهرًا عن الملاعب

ضربة قوية جديدة تلقاها فريق النادى الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض إليها نجم وسط الفريق الأحمر كريم نيدفيد، قبل مباراة الإياب أمام فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، في ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ويُذكر أن اللاعب كريم نيدفيد يعاني من إصابة على مستوى الركبة، كان قد اشتكى منها عقب مشاركته في لقاء الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وقد تتسبب هذه الاصابة في غيابه عن المشاركة مع الأهلي لمدة شهرًا.

وغاب نيدفيد عن المشاركة مع الأهلي في مباراته الماضية أمام سيمبا في ذهاب دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، كما سيغيب أيضًا عن المشاركة في مباراة الإياب.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024، يوم غدٍ الجمعة 5 إبريل على استاد القاهرة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.