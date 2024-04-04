وسام أبو علي جاهز لمواجهة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

تلقى المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري مارسيل كولر، نبأ سارًا بشأن موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، قبل لقاء سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفلسطيني وسام أبو علي، قد أصبح جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباريات بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التي عاني منها، وشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة التي عاني منها على مستوى العضلة الخلفية.

وكان وسام أبو علي قد غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ مباراة يانج أفريكانز التنزاني، بعدما اشتكى من شد على مستوى العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024 الجاري في المباراة المقبلة، يوم الجمعة 5 إبريل على استاد القاهرة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني التي جمعت بين الفريقين، في ذهاب ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.