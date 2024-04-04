خلال حفل الإفطار السنوي.. رابطة أبناء قنا والأقصر تكرم شيخ الأزهر والأبنودي وأحمد بدير

كرمت رابطة أبناء قنا والأقصر عدد من ابنائها ورموزها التاريخية، وذلك خلال حفل إفطارها السنوي، من الشخصيات الذين حفروا أسمائهم في سجلات التاريخ وكان لها بصمات واضحة، وعلي رأسهم فضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، اسم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، الإذاعي الكبير والسياسي المخضرم فهمي عمر، ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، والفنان الكبير أحمد بدير، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بدار الدفاع الجوي بمدينة نصر.

من جانبه قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لرابطة أبناء قنا؛ إن قنا والأقصر تذخران بالعديد من الرموز الذين كان لهم تأثير كبير في التاريخ المصري الحديث، وكانت لهم إسهامات في جميع المجالات، وكانوا سفراء لبلدهم وصالوا وجالوا في جميع الميادين في الدين والسياسة والعلم والتنوير والفن والإبداع وكان لهم تأثير كبير.

وشدد رسلان على أن تكريم رموز قنا والأقصر هو تكريم ووفاء لقيم تاريخية عظيمة، ودافع وحافز كبير لكل أبناء المحافظتين ولأبناء مصر بصفة عامة، بضرورة العمل والسعي والاجتهاد من أجل رفعة الوطن، وأننا في هذه المرحلة وهذا المناخ الذي أسسه الرئيس السيسي لدعم المبدعين والقادة فإن الفرصة مواتية للجميع لرفع اسم مصر عالياً في كل المحافل بما يحقق آمالنا وطموحاتنا في الجمهورية الجديدة.

وتابع رسلان؛ بأننا نجتمع كل عام في رمضان علي المحبة لزيادة أواصر الترابط والتراحم بين أبناء قنا والأقصر، خلال الشهر الفضيل، ودورنا الاجتماعي سيظل مستمر تتوارثه الأجيال القادمة.

حضر حفل الإفطار لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، الشيخ علي فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، والنواب حمادة العماري، علاء قريطم، محمد عزت القاضي، سحر صدقي، رحاب الغول، حنان عبدالمنعم عوض، وسناء الحساني، والمستشارة رضوى الدربي القيادية بحزب مستقبل وطن، عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أسامة شرشر رىيس تحرير جريدة النهار، عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، د. فتحي عامر رئيس اللجنة التأسيسية للقبائل العربية، المستشار عبداللاه احمد علي، المستشار مدحت نورالدين المستشار محمود عبدالحكم، وعدد كبير من القضاة والمستشارين ورجال الشرطه والإعلام والصحافة.