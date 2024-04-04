مدرب منتخب مصر السابق: هذا سبب أزمة حسام حسن مع صلاح ويجب مُحاسبة حازم إمام

تحدث مدرب منتخب مصر السابق ضياء السيد فى تصريحات إعلامية، عن الجدال الدائر على الساحة الكروية فى مصر، والأزمة المُفتعلة بين المدير الفني لـ«الفراعنة» حسام حسن وقائد المنتخب المصرى ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال ضياء السيد: «حسام حسن صدَق أن صلاح لا يريده مدربًا للمنتخب، خاصة عندما كان مُرشحًا منذ فترة لتدريب المنتخب، وصدَق حسام ذلك ودخل في مشكلة من البداية دون وجود أزمة في الأساس مع صلاح، خاصة أن قوة المنتخب في وجود صلاح، وهذه حقيقة لا يمكن أن يتجاهلها أو أن يُنكرها أحد.

وأضاف ضياء أن حسام حسن عندما تولى تدريب الفراعنة كان مقتنع أن محمد صلاح لا يريده، لكن هذا ليس صحيحًا واللاعب ليس له أي دخل في ذلك.

وبحسب تصريحات مدرب منتخب مصر السابق ضياء السيد، فإنه يرى من وجهة نظره أن عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري حازم إمام، يجب مُحاسبته بعد خروج منتخب مصر المُبكر من كأس أمم أفريقيا 2023، بسبب عدم وجود هدف محدد في البطولة.