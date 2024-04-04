نائب وزير الخارجية الصيني عن القضية الفلسطينية  «التمسك بالعدالة وإظهار المسؤولية»

نشر نائب وزير الخارجية دينغ لي مقال باسمه حول القضية الفلسطينية نشرتها جمعية الشعب الصيني للدراسات الدبلوماسية، بعنوان «التمسك بالعدالة وإظهار المسؤولية»

“لدفع التسوية الشاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية”

وتضمن المقال عرض للمواقف الصينية تجاه القضية الفلسطينية ، ومواقفها تجاه الأحداث الأخيرة

وتضمن المقال أولاً: في 7 أكتوبر 2023، شنت حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة هجوماً مفاجئاً على إسرائيل تحت اسم “عملية طوفان الأقصى”، وردت إسرائيل بضربات جوية عنيفة على كامل أرجاء غزة، وشنت عملية برية على غزة في أواخر أكتوبر. لا يزال الصراع الحالي متواصلاً، وتسبب بأكثر من 90 ألف قتيل وجريح من الجانبين، منهم أكثر من 23 ألف قتيل و 59 ألف جريح من الجانب الفلسطيني، وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة بشكل خطير. تستمر التداعيات الخارجية للصراع في الظهور، حيث ساءت الأوضاع في الضفة الغربية، وتبادل الاشتباكات المتكررة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وشنت إسرائيل غارات جوية متعددة على سوريا، كما هاجمت جماعة الحوثيين اليمنية عدداً من السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. وأثار تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قلقاً كبيراً في المجتمع الدولي. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين بأغلبية ساحقة، كما اعتمدت مجلس الأمن قرارين في هذا الشأن، ما يعكس صرخات المجتمع الدولي لاستعادة السلام. وأصبحت وقف إطلاق النار ووقف القتال وحماية المدنيين بشكل فعال وضمان المساعدات الإنسانية وتنفيذ “حل الدولتين” إجماعاً لدى معظم دول العالم.

وإضاف المقال ثانياً: منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذه المرة، ظلت الصين تنادي بوقف إطلاق النار وتسعى لاستعادة السلام وتبذل جهوداً لإنقاذ الأرواح. في 21 نوفمبر 2023، حضر الرئيس شي جين بينغ قمة بالفيديو ،خاصة لقادة دول البريكس حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية وألقى كلمة هامة بعنوان “دفع وقف إطلاق النار ووقف القتال وتحقيق السلام والأمن الدائمين”، وشدد على أن الأولوية الملحة هي وقف إطلاق النار والقتال على الفور، وضمان سلامة انسيابية ممرات المساعدات الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعلية لمنع توسع الصراع؛ والطريق الأساسي للخروج من دوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ “حل الدولتين”، واستعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأشار خطاب الرئيس شي إلى جذور القضية الفلسطينية، وأطلق صوت العدالة لوقف إطلاق النار واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن، ووضح الاتجاه لحل القضية الفلسطينية بشكل فعال، وحظي بإشادة واسعة من المجتمع الدولي.

وأكد المقال إن الوقت هو الحياة، ولم تتوقف الجهود الدبلوماسية الصينية لتهدئة الصراع لحظة واحدة. اتصل عضو اللجنة السياسية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي مع أكثر من 20 قيادياً ومسؤولاً من الدول والمنظمات الدولية، واستقبل وفداً موحداً من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية خلال زيارتهم للصين، وترأس اجتماعاً رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في نيويورك، ما ساعد على المزيد من تجميع التوافق والطاقات بين الأطراف نحو العودة إلى السلام. وزار مبعوث الحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط دولاً إقليمية عدة مرات، وحضر مؤتمرات دولية للسلام المعنية، ونشط في الوساطة، وبذل جهوداً مع مختلف الأطراف. وبصفتها رئيسة مجلس الأمن الدوري في نوفمبر، اتصلت الصين بكثافة مع جميع الأطراف، ودفعت مجلس الأمن إلى اعتماد أول قرار منذ اندلاع الصراع، مما أرسل بصيص أمل للسلام إلى سكان غزة. وقدمت الصين إلى مجلس الأمن “وثيقة موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، داعية إلى وقف شامل لإطلاق النار والقتال، وحماية المدنيين بشكل فعلي، وضمان المساعدات الإنسانية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، والبحث عن حل سياسي، ودفع مجلس الأمن لتشكيل زخم أكبر واتخاذ المزيد من الإجراءات. وقدمت الصين من خلال قنوات متعددة مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان غزة على شكل تحويلات نقدية ومواد غذائية وأدوية، وستواصل تقديم المساعدات المادية حسب احتياجات الشعب الفلسطيني، لتقديم مساهمتها في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

وأكد المقال على أشادة المجتمع الدولي بالموقف العادل الذي تتبناه الصين ودورها المسؤول كدولة كبرى، واعتبر أن مفهوم مجتمع المصير المشترك للبشرية والمبادرة العالمية للتنمية والمبادرة العالمية للأمن والمبادرة العالمية للحضارات التي دعا إليها الرئيس شي جين بينغ توضح الاتجاه لحل القضية الفلسطينية، واعتبر أن “وثيقة موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي” لها أهمية واقعية كبيرة لدفع وقف إطلاق النار ووقف القتال، وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه الصين في دفع الحل السياسي للقضية الفلسطينية والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واستكمل ثالثًا: تعتبر القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط، وترتبط بالسلام والاستقرار في المنطقة، وبالعدالة الدولية. ويحذر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي مرة أخرى المجتمع الدولي بطريقة مروعة للغاية أن القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية سياسية، وأن جذورها تكمن في عدم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة حتى الآن، وفي استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني دون تصحيح، وفي عدم تنفيذ “حل الدولتين” والقرارات الدولية ذات الصلة بشكل فعال. فمبدأ “الأرض مقابل السلام” لا يمكن أن يعمل بمعزل، وإدارة الأزمات بشكل جزئي لا يمكن أن تدوم، ولا يمكن أن تحل محل الحل الشامل والعادل.

وأكد أن الصين تولي اهتماماً كبيراً للقضية الفلسطينية على الدوام، وتراقب عن كثب تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وتسعى باستمرار لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ودعمت بنشاط وشاركت مباشرة في جميع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. كانت الصين من أوائل الدول التي دعمت حركة المقاومة الفلسطينية، ومن أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن أوائل من اعترف باستقلال فلسطين. في عام 1965، افتتحت منظمة التحرير الفلسطينية مكتباً لها في بكين، وأعلنت الصين دعمها الواضح للقضية العادلة لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الشرعية. وفي 15 نوفمبر 1988، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين، وفي 20 نوفمبر من نفس العام، أصدرت الصين بياناً أعلنت فيه اعترافها بدولة فلسطين.

واضاف أنه “في عام 1991، انعقدت مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، وانطلقت عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل شامل”.و دعمت الصين بنشاط تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، وساهمت وبذلت جهوداً في مختلف مراحل عملية السلام. وطرح قادة الصين مبادرات متعددة حول قضايا الشرق الأوسط، والموقف الأساسي هو الدعوة للسلام والحث على المفاوضات، ودفع تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، والنهج المتمثل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؛ كما دعت إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنفيذ مبدأ “الأرض مقابل السلام”؛ وشددت على ضرورة استعادة الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلاً عن ضمان أمن إسرائيل، وتحقيق التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة جهود السلام، ودعم الأمم المتحدة لتلعب دورًا أكبر.

وفي عام 2002، أنشأت الصين منصب مبعوث خاص لقضايا الشرق الأوسط، وهو أول آلية لمبعوث خاص للقضايا الدولية الساخنة تنشائها الصين. وعلى مدى سنوات عديدة، زار خمسة مبعوثين صينيين لشؤون الشرق الأوسط دول ذات صلة مثل فلسطين وإسرائيل عدة مرات، وعملوا بنشاط على الحث على السلام والمفاوضات، وبذلوا جهودًا متواصلة لدفع حل القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، أولت الصين اهتمامًا كبيرًا لقوى السلام الشعبية الفلسطينية الإسرائيلية، وعقدت أربع مرات في أعوام 2006 و2013 و2017 و2021 مؤتمرات لأشخاص السلام الفلسطينيين والإسرائيليين، مما أضفى زخمًا للسلام على الوضع الفلسطيني الإسرائيلي المعقد والهش.

ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، وتحت توجيه الفكر الخاص بالنهضة الحضارية للصين في العصر الجديد لشي جين بينغ، وخاصة فكره الدبلوماسي، تنفذ الصين دبلوماسية كبرى ذات خصائص صينية في الشرق الأوسط بموقف أكثر نشاطًا وجدية لدفع الحل السياسي للقضية الفلسطينية. وجه الرئيس شي جين بينغ لمدة 11 عامًا متتالية رسائل تهنئة إلى حفل الاحتفال الدولي بـ “يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني” في الأمم المتحدة. في مايو 2013، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان يقوم بزيارة رسمية للصين، طرح الرئيس شي جين بينغ أربع مبادرات لحل القضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة التمسك بالاتجاه الصحيح المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة والتعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل؛ ويجب اعتبار المفاوضات السبيل الوحيد لتحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي؛ ويجب التمسك بمبادئ مثل “الأرض مقابل السلام” دون زعزعة؛ ويجب أن يوفر المجتمع الدولي ضمانات مهمة لدفع عملية السلام قدمًا. في يوليو 2017، في سياق جمود عملية السلام ودوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتكررة، طرح الرئيس شي جين بينغ مرة أخرى أربع مبادرات لدفع حل القضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة الدفع الثابت للحل السياسي على أساس “حل الدولتين”؛ والتمسك بنظرة أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية مستدامة؛ وتنسيق المزيد من جهود المجتمع الدولي لتعزيز جهود السلام؛ واتخاذ تدابير شاملة للربط بين التنمية والسلام. في ديسمبر 2022، خلال حضوره القمة الصينية العربية الأولى، أكد الرئيس شي جين بينغ مرة أخرى دعم الصين المطلق لاستقلال فلسطين وإقامة دولتها، ودعمها لانضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأن الصين ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين، وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتمسك بإيمانه بـ”حل الدولتين”، ويلتزم بمبدأ “الأرض مقابل السلام”، ويسعى جادًا لحث الطرفين على السلام والمفاوضات، وزيادة المساعدات الإنسانية والإنمائية لفلسطين، وتعجيل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. في يونيو 2023، خلال استقبال الرئيس شي جين بينغ للرئيس عباس في زيارته للصين، طرح ثلاث مبادرات في ضوء التطورات والتغيرات الجديدة في القضية الفلسطينية، وشدد على أن الطريق الأساسي لحل القضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ويجب تلبية احتياجات الفلسطينيين في المعيشة والتنمية الاقتصادية، ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنمائية والإنسانية لفلسطين؛ ويجب الالتزام بالاتجاه الصحيح للمفاوضات، واحترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، وتجنب التصرفات والخطابات المتطرفة والاستفزازية، ودعوة عقد مؤتمر دولي للسلام أكثر شمولاً وسلطة وتأثيرًا، وخلق ظروف لاستئناف المفاوضات، وبذل جهود حقيقية لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التعايش السلمي، وأن الصين على استعداد للمساعدة في تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية ودفع المفاوضات.

عبر الرئيس الفلسطيني” محمود عباس “عدة مرات عن أن الصين صديق وشريك صادق وموثوق به لفلسطين، وأعرب عن شكره الخالص وتقديره للدعم والمساعدة المخلصة التي قدمتها الصين على الدوام لقضية الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية، وأعرب عن أمله في أن تلعب الصين دورًا أكبر في دفع المصالحة الداخلية الفلسطينية وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأختتم مقال نائب وزير الخارجية الصيني برابعًا : مؤكداً أنه مهما تغيرت الظروف الإقليمية والدولية، ظلت الصين دائمًا إلى جانب السلام وإلى جانب العدالة وإلى جانب القانون الدولي وإلى جانب الرغبة المشتركة لغالبية الدول وإلى جانب الضمير الإنساني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودولة كبرى مسؤولة، ستواصل الصين التواصل الوثيق مع الأطراف المعنية، والدفع نحو وقف إطلاق النار والقتال في غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الأزمة الإنسانية المحلية، وستبذل جهودًا دؤوبة من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار الطويلين في منطقة الشرق الأوسط.