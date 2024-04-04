مقتل لاعب جنوب إفريقي بعد عملية اختطاف فاشلة

سقط مدافع نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لوك فلورز قتيلا وهو ببلغ من العمر 24 عاما، بعد أن تلقى عدة رصاصات في جسده، خلال عملية اختطاف «فاشلة»، في أثناء حادث سرقة سيارة.

وكان مدافع كايزر تشيفز لوك فلورز، قد أصيب بجروح قاتلة خلال محاولة الاختطاف في منطقة جوتنج بمدينة فلوريدا، على بعد عشرة أميال غرب جوهانسبرج عاصمة البلاد، يوم أمس «الأربعاء».

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، والتى نقلت الخبر عن صحيفة «تايمز لايف» الجنوب إفريقية، أن الخبر أكده مصدر من نادى «كايزر تشيفز»، إلا أن النادى لم يصدر بيانًا حول الحادث حتى الآن.

وعلى الرغم من عدم ظهوره مع فريق كايزر تشيفز، إلا أن اللاعب كان يعتبر أحد ألمع لاعبي الدفاع في كرة القدم بجنوب إفريقيا، علاوة على مشاركته مع المنتخب الأولمبي.

وشارك لوك فلورز في 70 مباراة مع فريق سوبر سبورت يونايتد، وسجل هدفين، بعد انضمامه إلى الفريق قادمًا من أوبونتو في يوليو 2018.