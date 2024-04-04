وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية 

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل جولة تفقدية في ورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) المتخصصة في عمرة وصيانةجرارات السكك الحديدية وذلك لمتابعة اعمال الصيانة والعمرات المختلفة للجرارات وعقد لقاء موسع مع مجموعة كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية وتناول وجية الإفطار معهم أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل جولة تفقدية في ورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) المتخصصة في عمرة وصيانةجرارات السكك الحديدية وذلك لمتابعة اعمال الصيانة والعمرات المختلفة للجرارات وعقد لقاء موسع مع مجموعة كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية وتناول وجية الإفطار معهم

بدأت الجولة بتفقد اعمال صيانة عدد من الجرارات من مختلف الطرازات والانواع ثم تفقد الوزير عدد من الورش الإنتاجية التي تقوم ع بإنتاج عدد من قطع الغيار وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر والصناعات المغذية لها تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث شاهد الوزير عدد من قطع الغيار التي تم انتاجها بالورشة مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهوا وترس الحدافة الخاص بالمحركات الديزل كما تفقد وزير النقل عدد من المعدات الحديثه مثل معدات البورينج CNC الخاصة بإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر وأجسام المحركات التي تم تدعيم الورشة بها في إطار الخطة الشاملة لتطوير مختلف الورش ودعمها بأحدث المعدات الحديثه

ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءا موسعا مع مجموعه كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك من مختلف المهن بتلك الورش وفي بداية كلمته قدم لهم التهنئه بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك مشيرا إلى أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وانه ام وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات -تطوير السكة والبنية الأساسية-تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش -إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار ) مضيفا أنه فيما يتعلق بتطوير الورش فكانت ورشة ايرماس هي أولى الورش التي قام بزيارتها عقب توليه حقيبة النقل وكانت الشركة تحقق خسائر وكانت المعدات متهالكة ولم تكن هناك خطة لتطويرها فتم وضع خطة عاجلة لتطويرها في. إطار الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة والان أصبحت ايرماس تحقق مكاسب بسواعد أبنائها كما زات عدد العمرات الخاصة بالجرارات مؤكدا على ضرورة بذل كافة الجهود للاستمرار في تحقيق هذه المكاسب وزيادة الإنتاجية بشكل أكبر .