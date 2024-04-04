” كامل الوزير”: وضع معايير ومنهجية لانتقاء العنصر البشري بقطاع السكك الحديدية

في اطار الاهتمام الكبير بالعنصر البشري باعتباره احد اهم عناصر نجاح المنظومة ؛ اكد الفريق مهندس كامل الوزير؛ وزير النقل، انه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار و التأهيل والتدريب وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية اوالكلية العسكرية التكنولوجية وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي موجها رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بإنشاء مركز تعلميي كامل داخل ورشة ايرماس يكون نموذج مصغر من معهد وردان وذلك في إطار خطة تدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري مؤكدا على ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الإكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات الى العاملين الجدد مع ضرورة قيام كافة العاملين بتأدية مهاهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع التأكيد على أن الارباح للشركات التي تحقق مكاسب بالإضافة إلى التأكيد على عدم خروج اي جرار من الورشة الا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمحافظة على مواعيد القطارات مشيرا الى الاهتمام بقوة الجر بالسكة الحديد حيث تم تدعيمها بجرارت جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الجرارات الحالية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل في ورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) المتخصصة في عمرة وصيانةجرارات السكك الحديدية وذلك لمتابعة اعمال الصيانة والعمرات المختلفة للجرارات وعقد لقاء موسع مع مجموعة كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية وتناول وجية الإفطار معهم .

وفي ختام اللقاء وفي اطار الاهتمام بالعنصر البشري قام الوزير بتكريم 10 من العاملين بالهيئة من طوائف مختلفة (قائدي القطارات- نظار المحطات -ملاحظي الابراج- خفراء الشاكوش) وذلك ممن تميزوا في عملهم و أظهروا التزاما باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب، ، وقدم الوزير الشكر للمكرمين على ما قاموا به من أعمال مميزة مؤكدا أنهم واجهة مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومثال للتفاني والاخلاص في خدمة المواطنين وأن على جميع العاملين ان يتسابقوا لخدمة المواطنين وأن يكون التعامل مع الجمهور في كافة المواقف باحترام تام ووفقا للقانون مع الاستمرار في عدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب .