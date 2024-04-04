القاضي: خطاب الرئيس السيسى بعد أداء اليمين تضمن رسائل داعمة للقضية الفلسطينية

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، لبدء ولاية رئاسية جديدة، واصفا إياها بالجلسة التاريخية التي تليق بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

ووجه القاضي تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الولاية الجديدة، متوقعا أن تشهد مصر لمدة الـ 6 سنوات المقبلة فى عهد الرئيس السيسى انجازات في جميع المجالات، مشيرا إلي أن خطاب الرئيس السيسي الذي وجهه للشعب المصري في جلسة حلف اليمين، يعد بمثابة وثيقة وعقد، وحمل رسائل طمأنة ومصارحة ومكاشفة ورؤية للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة ومحددات ومستهدفات الفترة القادمة، مضيفا :” كما تضمن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رسائل داعمة للقضية الفلسطينية”.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس تضمن رؤية واضحة بأهداف الدولة وخطتها، فعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أكد أولوية حماية وصون أمن مصر القومى والعمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وعلى الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، وعلى المستوى الاجتماعي أكد على الاهتمام بتحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة الصحية واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع حياة كريمة، فضلاً عن دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.