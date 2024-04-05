نقيب الفلاحين يناشد المزارعين بتوريد محصول القمح للحكومة

ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين مزارعي الأقماح بتوريد اكبر كميه ممكنه من المحصول للحكومة مشيرا إلى أن توريد الاقماح للحكومة يعود بالخير علي الجميع

وأضاف عبدالرحمن أن الحكومه تستهدف شراء 3.5 مليون طن من الأقماح المحليه هذا الموسم وأن هذه الكميات تستخدم لصناعة رغيف الخبز المدعم والذي يستفيد منه اغلب المصريين وأن سعر شراء القمح من المزارعين هذا الموسم سعر مرتفع وعادل حيث حددت الحكومه سعر 2000 جنيهاً للأردن درجة نقاوة 23.5 قيراط و 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط

وأشار أبوصدام أن المساحه المنزرعة من الأقماح هذا الموسم تصل الي 3.5 مليون فدان بمتوسط إنتاجية نحو 20 اردب للفدان ونتوقع إنتاجية تزيد عن 9.5 مليون طن الموسم الحالي حيث تزرع معظم المساحه بتقاوي محليه معتمده عالية الانتاجيه

وأوضح أن توريد الأقماح سيبدأ من منتصف شهر ابريل الجاري وينتهي منتصف شهر شهر أغسطس المقبل

وأكد عبدالرحمن أن الحكومة قامت بجهود كبيره لتقليص الفجوه بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح وزيادة الإنتاجية بداية من توفير التقاوي المعتمدة ووضع سعر ضمان مجزي قبل موسم الزراعة لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الأقماح إلي انشاء الصوامع الحديثه لتخزين الأقماح وتسهيل عمليات التوريد مؤكدا إنه نظرا لاهمية محصول القمح فإن وزارة التموين أصدرت قرارا بحظر أصحاب مصانع الاعلاف من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده اومختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام وكذلك وأصحاب المزارع السمكية كما تم حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح

كما الزمت الوزارة جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام