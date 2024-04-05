مجاهد نصار يرافق محافظ القليوبية خلال تفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بميت نما

رافق النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم عقب صلاة الجمعة لمجمع الخدمات الحكومية المتكامل المجهز بكافة الإمكانات بمنطقة ميت نما بشبرا الخيمة، حيث تفقدوا الأعمال الإنشائية التي تجري في مجمع الخدمات الحكومية من أجل الصالح العام وتقديم مختلف الخدمات الحكومية الجماهيرية، السجل المدني، مكتب البريد، التأمينات، التموين، الصحة، الطب البيطري، وحدة إطفاء وإسعاف، نقطة شرطة وحماية مدنية.

وخلال الجولة أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالدور المجتمعي الذي يقوم به النائب مجاهد نصار مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصةً في مجال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاركة في كافة المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، وياسر عبدالله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

يذكر أن النائب مجاهد نصار قد تبرع بإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكامل على نفقته الخاصة بتكلفة مبدأية حوالي 20 مليون جنيه على قطعة أرض أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالي 1652 متر مربع، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للنائب مجاهد نصار في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتذليل كافة العقبات أمام أهالي (ميت نما ومنطي وحوض العمدة وبيجام ومدينة السعادة والتعاون وغيرها من المناطق القريبة بشبرا الخيمة) للحصول على الخدمات الحكومية من مكان واحد وعدم الانتقال من مصلحة حكومية لأخرى والانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن دون معوقات.