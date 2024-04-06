برلماني ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور

نعى النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، قائلا :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أحد أبرز رموز القانون، الذى لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني”.

وأشار النائب محمد عزت القاضي، إلي أن الدكتور أحمد فتحي سرور رحل عن عالمنا، بعد رحلة من العطاء فى العمل القضائي والقانوني والدبلوماسي والتنفيذي والبرلماني والمهني، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان، وإنا لله و إنا إليه راجعون.