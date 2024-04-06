موعد المباراة المقبلة للأهلى بعد الفوز على سيمبا التنزاني فى دوري أبطال إفريقيا

بعد الفوز الإفريقى الذى حققه فريق النادى الأهلى على نظيره فريق سيمبا التنزانى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، سيكون أمام فريق المارد الأحمر لقاء أمام نظيره الفريق البترولى إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز «دورىNILE».

ولقاء الأهلى أمام إنبى سجرى يوم الاثنين المقبل، وهو لقاء مؤجل من الاسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي مباراة الأهلي المقبلة أمام نادي إنبي عقب أن حسم المارد الأحمر تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على حساب سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد، وهدفين نظيفيين بمباراة الإياب، وذلك بتوقيع أحمد نبيل كوكا في المباراة الأولى، وعمرو السولية وكهربا في المباراة الثانية على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة فريقي مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي، لملاقاته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبفوز الأهلى فى لقاء أمس «الجمعة»، يكون قد حقق تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي، في تاريخ المارد الأحمر بالمسابقة القارية العريقة.