مانشستر سيتي يعبر كريستال بالاس ويُطارد ليفربول على صدارة «البريميرليج»

في افتتاح منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم«البريميرليج»، حقق نادي مانشستر سيتي فوزا مستحقا على حساب مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-2، اليوم السبت.

بدأ فريق كريستال بالاس بافتتاح تسجيل الأهداف فى اللقاء مُبكرًا، عن طريق مهاجمه جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الثالثة، وأدرك كيفين دي بروين التعادل لفريق مانشيستر سيتي في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ريكو لويس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 47، وعزز إرلينج هالاند النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 66، ثم عاد دي بروين في الدقيقة 70 ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لمانشيستر سيتي.

وقبل أن ينتهى اللقاء بحوالى ثلاث دقائق، يتمكن لاعب فريق كريستال بالاس أودسون إدوارد من أن يُقلِص فارق النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني.

وبهذا الفوز، يرفع فريق مانشستر سيتي الذى يواصل ملاحقة فريق «الريدز» رصيده إلى 70 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول متصدر الدوري لكن الأخير يتفوق على «المان سيتى» بفارق الأهداف، ولديه أيضا مواجهة قوية غدًا «الأحد» أمام مانشستر يونايتد، وذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، فيما يتوقف رصيد فريق كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الـ14 في جدول الترتيب.