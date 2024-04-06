كولر يحرج جماهير الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد المدير الفني لفريق النادي الأهلي، مارسيل كولر، أن فريقه حقق ما يريد في مواجهة سيمبا التنزاني أمس «الجمعة»، بالفوز بهدفين دون رد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليواصل السويسري مارسيل كولر مسيرته الناجحة مع الفريق بقيادته لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024.

وكان النادى الأهلى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، قد تأهل إلى قبل نهائي النسخة الحالية من البطولة بعد فوزه على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في إياب دور الثمانية، ليعزز انتصاره إيابا بهدف دون رد في أرض منافسه.

وتعرض الفريق لانتقادات من بعض الجماهير والنقاد بسبب ضعف الأداء رغم الفوز، وهو ما رد عليه المدرب بسؤال منطقي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وقال كولر، في ردًا على انتقادات الجماهير: «هل من الممكن قبول أن يؤدي الفريق بصورة جيدة في المباريات ثم يخسر في النتيجة في نهاية المطاف؟».

وأضاف المدرب السويسري: «تغلبنا على ظروف قاسية في مباراة الذهاب، ولأول مرة نلعب بهذا الأسلوب، وسجلنا 3 أهداف وتأهلنا.. هل هذا أفضل أم نخسر ونبكي على الخروج؟».

وتابع السويسري: «البعض غير سعيد بالأداء؟ تغلبنا على ظروف صعبة في الذهاب وحققنا فوزا مهما، واليوم «أمس» حسمنا التأهل، أيهما أفضل اللعب والفوز أم تغيير الأسلوب والخسارة والبكاء بعد ذلك؟”.

وتابع مدرب الأهلي: «تركنا الاستحواذ لسيمبا، لكننا استطعنا أن نتحكم في سير المباراة، وأهدرنا عدة فرص من أجل التسجيل في الشوط الثاني، وكانت النتيجة في المباراتين جيدة، ونحن سعداء بالتأهل».

وأختتم مارسيل كولر، تصريحاته قائلًا: «أختار الأسلوب التكتيكي الأنسب وفقا لكل مباراة ونجحنا في التعامل مع سيمبا التنزانى».