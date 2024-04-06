إمام عاشور يُوضح سبب اختياره التوقيع للأهلى على العودة للزمالك

اعترف نجم وسط فريق النادى الأهلى إمام عاشور، بأنه تواصل مع المسؤولين فى نادى الزمالك بهدف العودة للفريق، وذلك قبل نهاية رحلة احترافه مع فريق ميتيلاند الدنماركي، لكنه لم يجد ردا من أى أحد من مسئولى القلعة البيضاء.

وكان نجم وسط فريق النادى الأهلى اللاعب إمام عاشور، قد انضم لصفوف النادى، وذلك مع بداية الموسم الحالى قادما من ميتيلاند الدنماركي، الذي تعاقد معه في يناير 2023 من العام الماضى، قادما من صفوف الزمالك.

وقال عاشور في تصريحات مُتلفزة، أنه فتح ملف المفاوضات مع الأهلي بعدما أغلق صفحة الزمالك لما وجد تجاهلا من مسؤولي «القلعة البيضاء».

وأضاف عاشور: «الأهلي لم يتواصل معى قبل رحيلى إلى ميتيلاند، وكنت في طريقى للعودة للزمالك ولكن هناك أشخاصا تجاهلوا ذلك».

وأكد أن الإعلامى أحمد حسام «ميدو«، ومدرب الزمالك الأسبق، تحدث معه لإقناعه بالعودة للقلعة البيضاء، ولكنه اتخذ قرارا نهائيا بالتفاوض مع الأهلي.

وأشار إلى أنه يعمل بلغة الاحتراف وليس العاطفة، موضحا أن عائلته لم تعد «زملكاوية»، حيث أصبح جميع أفرادها يشجعون الأهلي، ولكن شقيقه محمد ما زال يحتفظ بصورته بالقميص الأبيض.