إسكان البرلمان: حلم بناء العاصمة الإدارية راود رؤساء مصر منذ 50 عاماً

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نهج منهجاً بين الأمل والعمل لكي يبنى هذا الصرح العظيم “العاصمة الإدارية الجديدة”، الذي بدأ بحلم منذ 10 سنوات.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان؛ أن التطور الذي حدث في مجال التنمية العمرانية، قد رفع مكانة مصر عالميًا ودوليًا من المرتبة 118 إلى 28 في مجال الطرق والكباري والمحاور وذلك وفقًا لتقييم الأمم المتحدة.

وأوضح شكري أن الفارق الذي أحدثته مصر فى مجال التنمية العمرانية لم تستطع أي دولة على مستوى العالم أن تحققه فى هذا الزمن القياسي، ويدل على تحسن حقيقي ملموس ومرصود بشهادة من الهيئات الدولية.

وأشار إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة كان بمثابة حلم راود رؤساء مصر منذ أكثر من 50 عامًا، بداية من الرئيس الراحل أنور السادات والذي كان يخطط لبنائها في مدينة السادات، وهذا يعني أنها ليست رفاهية بل كانت أمرًا حيويا تحتاج البلاد إلى تنفيذه بوجهه لائقه ومُشرفة وبفكر حديث ومتطور لكي يضع الجمهورية في مكانها المناسب عالميًا، بما فيها من تناغم بين المباني الحضارية والحديثة التى تعد صورة مُشرفه لمصر و تجذب المستثمرين الأجانب.

واستكمل شكري: مصر هي أرض الفرص، وذلك بدليل ما أكده أحد المستثمرين الإمارتيين من خلال استثمارته فى مصر، الاكثر تحقيقًا للربحية من بين كل الدول التى استثمر فيها.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد حرص كبير من قبل الدولة على الإهتمام بمجال التعليم والصحة والتوسع في الزراعة والتركيز على التصنيع المحلي، والتصدير وهذه بدوره سينقل مصر إلى مكانه عظيمة بين الدول قبل حلول عام 2030 بناءً على رؤية المنظمات والمؤسسات الدولية.