عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسمت أولويات الدولة في المستقبل

أشاد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكداً بأنها كلمة لامست القلوب وحددت ورسمت أولويات الدولة المصريه في المستقبل.

وأضاف عضو الشيوخ بأن كلمة الرئيس التي تتزامن مع بداية ولاية الرئاسية الجديدة حددت المسارات التي ستعمل عليها الدولة في المرحلة المقبلة بداية من دعم القطاع الصناعي، الزراعي، ودعم القطاع الخاص بالإضافة إلى دعم الرعاية الاجتماعية.

وثمن عبدالعزيز تأكيد الرئيس على استمرار الحوار الوطني والسياسي والاقتصادي لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن، وما طرأ على المنطقة من تغيرات تحتم علينا التوحد والصمود والتكاتف والبعد عند التفرق والانشقاق.

وتابع عضو الشيوخ: بأن حالة الألفة التي يحرص عليها الرئيس في تجميع ولم شمل الأسرة المصرية بكل طوائفه تأكيد علي نواياة الخالصة والصادقة تجاه وطنه وشعبه.

وبيّن عبدالعزيز أن إصرار الرئيس علي الاستمرار في دعم منظومة التعليم والمنظومة الصحية يوضح بكل شك أننا نعيش مرحلة الحياة الكريمة بمسماها التي يجب أن نعيش فيها جميعاً.