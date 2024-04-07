الفريق كامل الوزير يستجيب لطلب النائب أحمد البرلسي لتطوير محطات القطار بالمحلة الكبرى

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بالمحلة الكبرى، استجابة وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير، لمطالب النائب البرلسي الخاصة بتطوير محطات قطارات المحلة الكبرى الرئيسية.

وذكر النائب؛ أنه في شهر أكتوبر 2020 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان كان تم تسليم محطة قطارات المحلة الكبرى الرئيسية، لكن كان هناك بعض المشاكل التي لم يتم حلها في المحطة، ومع بداية دور الانعقاد البرلماني الحالي (الرابع) تحرك نائب المحلة بعدة طلبات لوزارة النقل، وكان من أهمها فتح النفق المغلق وفتح دورات المياه وتطويرها وعمل كوبري كهربائي للربط بين الرصيفين للمحطة.

كذلك -وبحسب نائب المحلة- كان في المحلة محطتين لم يعهدوا أي تطوير من قبل وهما منشية البكري وغزل المحلة، حيث تم التحرك من أجل إحداث صيانة وتطوير لهما على مدار 3 سنوات متتالية، وكان آخر تحرك طلب بإدراج مدينة المحلة الكبرى ضمن زيارة لجنة النقل والمواصلات بعد عيد الفطر، لتفقد المحطات الثلاث، وجاء رد الوزير كامل الوزير على طلب الإحاطة كالتالي:

بالنسبة لمحطة قطارات المحلة الكبرى؛ في 6 فبراير 2024 تم تطوير دورات المياه في المحطة وإسنادها لشركة لتتولى إدارتها وتشغيلها، وجاري إنهاء الأعمال المستجدة الخاصة بنفق المحطة والتشطيبات وكذلك أعمال الحماية المدنية وتم معالجة مشكلة غمر نفق المحطة بالمياه.

ومن المتوقع إنهاء جميع أعمال تطوير المحطة في 31/7/2024.

أما محطة قطارات منشية البكري؛ فقد تم إدراج المحطة ضمن أعمال مشروع تطوير خط سكة حديد طنطا/المنصورة /دمياط وتم إعداد الرسومات والمقايسات الخاصة بأعمال المحطة وجاري إعداد مستندات الطرح للمشروع.

ومحطة قطارات غزل المحلة؛ سيتم عمل الصيانة العاجلة للمحطة لحين إدراج المحطة بالخطة المستقبلية طبقًا لتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المحطات.