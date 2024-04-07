قداسة البابا يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بالعيد

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هنأ فيها رئيس المجلس وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخـ يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.