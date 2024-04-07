وزارة العمل: بروتوكول تعاون فى مجال التدريب المهنى بجنوب سيناء

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، وقعت بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، فى مجال التدريب المهنى لشباب جنوب سيناء من الجنسين واصحاب الهمم ، علي مهارات الحاسب الالي ، بقاعة مركز التدريب والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بطور سيناء ، وذلك دعماً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ووزارة العمل بالاهتمام بالشباب وتشجيعه لسوق العمل الحر ، وكذلك أعلنت عن بدء الدورة التدريبية المجانية الأولى، ولمدة شهر ، للتدريب على مهارات الحاسب الآلي وفقاً لبروتوكول التعاون ، للشباب والأولوية لذوى الهمم بمركز التأهيل الإجتماعى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة فى دعم الشباب وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة من خلال برامج تدريب مجانية تقدم بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الفعاليات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، و تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة ، وأضافت مدير المديرية انه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على البرنامج التدريبى المعلن عنه التقديم بمقر ديوان عام المديرية بجوار قسم شرطة طور سيناء ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، من كافة المؤهلات العليا والمتوسطة والإعدادية والابتدائية ومحو الأمية ، وتبدأ الدورة يوم 21 أبريل الجارى وحتى 22 مايو المقبل 2024 ، محددة المستندات المطلوبة للحصول على الدورة وهي صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى وصورة من شهادة الميلاد ، وبرنت تأميني ، وصورة شخصية ، وتقرير طبى ، كما يمكن الاستفسار والتواصل على رقم الهاتف 01090082126 ، محمد الزغبي مدير إدارة التدريب بالمديرية.