بدراوي: كلمة السيسي بحفل الإفطار حملت رسائل واضحة بشأن توفير إجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات الأولى بالرعاية

قال النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسى مبادئ دائمة بأن الجميع داخل المجتمع المصري بكافة مكوناته وفئاته وعناصره هم أسرة واحدة ونسيج واحد، من أجل ذلك كان حرص الرئيس على أن يكون حفل إفطار الأسرة المصرية أحد ابرز سمات عهد السيسي وأحد أبرز علامات شهر رمضان الكريم، وإن الجميع يكون في اشتياق لحضور هذا الحفل الكريم تحت رعاية الرئيس.

وأضاف “بدراوي” بأن الرئيس حرص خلال كلمته في حقل إفطار الأسرة المصرية على تجديد العهد والوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه مع الشعب منذ أول يوم تولى فيه الحكم، للحفاظ على الدولة المصرية وأمنها القومي وحالة السلم والأمن الاجتماعي لجميع أفراد الشعب، وكذلك علي مقدرات الدولة الوطنية والتصدي لأي خطر يهدد أمنها القومي.

وأكد”بدراوي” على أن دعوة الرئيس لاستمرار توحد واصطفاف الشعب المصري خلف قيادته في ظل التحديات الجسام التي تموج بها المنطقة والعالم هو للحفاظ على أمن ووحدة وسلامة الدولة المصرية لمواجهة تلك التحديات والتي تستلزم فيها استمرار يقظة ووعي الشعب المصري بكل ما يحاك به، والتصدي لمن يسعى لتشويه الحقائق أو تهديد أمن واستقرار البلاد.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن كلمة الرئيس خلال حفل الإفطار حملت رسائل واضحة بشأن الولاية الرئاسية الجديدة، والتي استندت على العديد من المحاور الهامة وعلى رأسها العمل على تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، خاصة في ظل ما يجري في الحوار الوطني وما سيخرج منه من نتائج وهو ما يمثل دفعة قوية وطمأنة للمشاركين في الجلسات على استمرار رعاية القيادة السياسية له، وهو ما تجلى في استجابته الفورية لمخرجاته الأولى وتوجيهاته للحكومة في التحرك السريع من أجل التوصل لأجندة تنفيذية واضحة.

مؤكدًا على أن وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي رسالة قوية ومهمة لكل شرائح المجتمع باستمرار سياسات الاستثمار في رأس المال البشري والتي تعد ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة للدولة المصرية، وحتى تكون مصر في صدارة الأمم، كما يضمن توفير الحياة الكريمة اللازمة للمواطن البسيط وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم، فضلا عن الالتزام بخطى ثابتة وواعدة لا حيد عنها في دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.