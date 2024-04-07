تعرف على موقف علي معلول بعد إصابته فى مباراة سيمبا التنزانى 

فى اطار استعداد النادي الأهلى لاستكمال مشواره في بطولة الدوري العام “دورىNile”، يخوض المارد الأحمر مواجهتان غاية فى الصعوبة أمام فريقا إنبي وزد خلال الأسبوع الجارى.

وفى سياق آخر، خضع لاعب فريق النادى الأهلى الظهير الأيسر على معلول، لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، وذلك للاطمئنان على حالته البدنية، بعد الإصابة التى لحقت به خلال مباراة سيمبا التنزاني الماضية.

وكانت الفحوصات الطبية الاى أجريت على اللاعب قد أثبتت سلامة علي معلول، وجاهزيته للمباريات القادمة مع الأهلي، إلا أن المدير الفنى للفريقم ارسيل كولر، يفضل استبعاده من المباراة المقبلة على الأقل، أو عدم الدفع به فى مباراتى إنبي وزد، من أجل تجهيزه لمباراة الزمالك، والمُقرر إقامتها يوم 15 إبريل الجارى، فى منافسات “دورىNile”، وكذلك مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيقوم مارسيل كولر بتجهيز الثنائى كريم الدبيس وعمر كمال عبد الواحد للدفع بأحدهما في مركز الظهير الأيسر خلال مباراتى الأهلى القادمتين أمام فريقى إنبي وزد.

ويواجه النادى الأهلى نظيره فريق إنبى مساء غدًا الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16 من الدوري العام، قبل مواجهة زد يوم الخميس، في مباراة مؤجلة أيضا من الجولة الثامنة.