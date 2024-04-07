الخطيب يهنئ سيدات كرة الطائرة فى الأهلى بالدوري الـ29 على التوالى 

تقدم رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب بالتهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفنى والإدارى والطبى، باستمرار مسيرة التفوق والفوز ببطولة الدوري، للمرة الـ«40» في تاريخ النادي والـ«29» على التوالي.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبات الفريق خلال مشوار البطولة وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشار رئيس النادي إلى أن التتويج بالدوري ومن قبله الفوز بكأس السوبر يضاعفان المسئولية على الجميع نحو استمرار العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال الفترة القادمة، لتحقيق المزيد من البطولات.

وأكد كابتن محمود الخطيب على ثقته الكاملة في كافة عناصر المنظومة لاستكمال مسيرة النجاحات، والمنافسة بقوة على لقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا، لإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كافة الإنجازات.