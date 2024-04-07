الأهلى يهزم الزمالك ويفوز بلقب دوري سيدات الطائرة

تمكن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني إبراهيم فخر الدين، من تحقيق لقب الدورى الممتاز للموسم الحالي بعد التغلب على غريمه التقليدى فريق نادى الزمالك، بنتيجة الأشواط 3-0 في اللقاء الفاصل للنهائى الذى يقام بنظام البلاى أوف على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

وكان الأهلى، قدأنهى الشوط الأول بنتيجة 25-18 ثم الشوط الثاني بنتيجة 25-11 ثم الشوط الثالث بنتيجة 25-19 ليتوج الأهلي باللقب للعام الثاني على التوالي .

وفى اللقاء الأول، كان الأهلى قد تغلب على الزمالك مساء يوم “الثلاثاء” الماضى، في اللقاء الأول للنهائى بنتيجة الأشواط 3-0 قبل أن يفوز الزمالك في الشوط الثاني بنتيجة الأشواط 3-0 ليلجأ الفريقين لمباراة فاصلة.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري هذا الموسم بعد التغلب على الزمالك أيضا، في النهائي بصالة اتحاد الشرطة.