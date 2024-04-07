أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر فى اللقاء المرتقب أمام الزمالك

على ملعب استاد القاهرة الدولى، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق مودرن فيوتشر، وذلك فى التاسعة مساء اليوم “الأحد”، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين مساء يوم “الأحد” الماضى، على استاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يفتقد فريق مودرن فيوتشر خدمات مهاجمه مروان محسن للإصابة فى أربطة الركبة، وكذلك اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق والذى مر مؤخراً بوعكة صحية.

ومن جهته، رصد مسئولو نادى مودرن فيوتشر مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقبلة، وعقد مجلس إدارة مودرن فيوتشر، جلسة خاصة مع المدير الفنى للفريق تامر مصطفى، لعرض وجهات النظر والتعرف على سبب هزيمة الفريق فى مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، خاصة وأن مودرن فيوتشر كان قد تقدم أولا فى اللقاء، وخلال الجلسة تم عرض وجهات النظر بين الجانبين، وأكد تامر مصطفى أن الفريق لم يحالفه التوفيق فى أكثر من فرصة ارتطمت بالعارضة كان من الممكن أن تغير النتيجة.

وأكد مدرب مودرن فيوتشر أن الجهاز الفنى يعمل على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص، كما وعد مجلس الإدارة أن المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى إياب ربع النهائى ستشهد تصحيحا للأخطاء مضيفاً أن اللاعبين يتمسكون بأمل التأهل.