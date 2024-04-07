الكنيسة الأسقفية تهنئ مفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

زار اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وهنئ رئيس الأساقفة فضيلة الدكتور شوقي علام قائلاً: نهنئ فضيلة المفتي والمصريين جميعًا بعيد الفطر المبارك، ونعتز كثيرًا بعلاقة المحبة الصادقة من القلب مع مفتي الديار المصرية، مضيفًا أن دار الإفتاء تلعب دَورًا رئيسيًّا في تأصيل الوسطية والاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال مكانتها ومهمتها التنويرية للمصريين.

ومن جانبة شكر فضلية الدكتور شوقي علام رئيس الأساقفة، وثمَّن فضيلته هذه اللقاءات التي تُعد نموذجًا للأخوة الصادقة والمحبة بين جناحَي مصر، وتعبِّر بصدق عن مدى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد والمودة والتكامل بين المؤسسات الدينية المصرية من أجل رفعة وطننا الحبيب واستقراره.