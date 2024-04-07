“المؤتمر” ينظم حفل الإفطار السنوي بحضور برلمانيين وسياسيين وشيوخ القبائل

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية حفل الإفطار السنوي، بمشاركة عدد من شيوخ القبائل العربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية.

حضر الحفل اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب والأمين العام، نواب رئيس الحزب الدكتور مجدي مرشد، اللواء أحمد زغلول، اللواء رضا فرحات، القبطان محمود جبر، عبدالعزيز بليغ، أحمد خالد، اللواء عبدالعزيز الأحمدي نائب رئيس الحزب، النائب أحمد عمران، محمد رمضان المستشار السياسي لرئيس الحزب، النائبة الدكتورة حنان عوض، الدكتور مصطفي أباظة أمين اللجان المتخصصة، أمناء اللجان النوعية بالحزب، أمناء المحافظات، وإسلام تمراز رئيس اتحاد شباب الحزب.

ومن تنسيقية شباب الأحزاب، حر النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي كما شارك عدد من رموز ومشايخ مجلس القبائل ،الدكتورفتحي عامر، الشيخ ابراهيم الجبلي، الشيخ سالم أبوغزالة، الشيخ عودة أبوعمار، الشيخ سالم أبورجب، الشيخ محمد مبارك الرشيدي، الشيخ خميس العجرمي، والبرلماني السابق صلاح عياد وعدد من الشخصيات العامة والحزبية والإعلامية.