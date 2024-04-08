برلماني: لقاء السيسي ورئيس المخابرات الأمريكية يعكس مكانة مصر ودورها في القضية الفلسطينية

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المخابرات الأمريكية “ويليام بيرنز”، يعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية ويؤكد الدور المصري المتعاظم في الأزمة الفلسطينية.

وأوضح النائب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي دعمت ولا تزال تدعم فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر.

وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف الرئيسي لمصر هو دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة في قدرتها على التوفيق بين أطراف الازمة وحل الصراعات المتكررة على مدى العقود السابقة.

وتابع النائب زكي عباس، أن مصر تقوم بملحمة حقيقة من أجل الضغط علي إسرائيل للسماح بنافذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يواجه قصف صاروخي غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لم تهدأ حتى تتوقف هذه المهزلة والوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، علاوة على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت النائب زكي عباس إلى أن الرئيس حريصا دائما على توضيح محددات الموقف المصري، ما يحدث داخل قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل “ويليام بيرنز” ، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.