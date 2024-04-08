تقرير رسمى يكشف العثور على سرير رعاية مركزة يستغرق من 60 إلى 70 ساعة

كشف تقرير رسمى صادر من وزارة الصحة أن لدينا أزمة مفجعة فى أسرة الرعاية المركزة فحسب التقرير أن العثور على سرير يستغرق من 60 إلى 70 ساعة فى المتوسط واضاف التقرير أن ما يتم تحقيقه من تسكين الحالات لا يزيد عن 80 % من الطلب فى محافظة القاهرة الكبرى

ويتساءل دكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أين نسب التسكين لباقى المحافظات ؟ وماذا يفعل المرضى المصابين بالجلطة القلبية او دماغية أو غير ذلك هل ينتظر 60 أو 70 ساعة ؟

وأكد دكتور محمود أن الجمعية رصدت زمن العثور على سرير رعاية حيث يستغرق من ٧٠ ساعة إلى ١٢٠ ساعة في المتوسط مما يتسبب في وفيات يوميه .

وكان وزير الصحة أصدر قرارا بشأن اطلاق مبادرة للقضاء على أزمة انتظار قوائم الإنتظار وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، هذا بالإضافة إلى موافقة الوزير الصحة على سرعة الانتهاء من التجهيزات واقتراح (إنشاء مجمع طبي للرعاية المركزة في كل محافظة).

ونص القرار على ضرورة الاستفادة من المستشفيات المتاحة ذات الكثافة البسيطة لتحويلها لمراكز غرف عناية مركزة بشرط التأكد من التجهيزات للتشغيل مثل أجهزة الرنين والأشعة المقطعية وتنك الأوكسجين وشبكات الغاز بخلاف تواجد كل الأطقم الطبية المتخصصة.

وأعلن القرار، أن هذا النظام سيوفر 70 سريرا جديدا تدخل الخدمة في كل محافظة، وثمنت الجمعية، سرعة موافقة الوزير على تخصيص مجمع رعايات في مستشفى عين شمس 75 سريرا ومستشفى القناطر 55 سريرا والحوامدية 50 سريرا وصدر المرج 70 سريرا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى موافقة وزير الصحة على (استحداث كود ببرنامج نفقة الدولة) خاص بتكلفة التشغيل الرعايات وهو بمبلغ 22500 جنيه لمدة 5 أيام حيث تتكلف الليلة الواحدة 4500 جنيه موزعة على مجهودات الأطباء والعلاج والأشعة والتحاليل والمعامل والمستلزمات الطبية.

وتعليقا على القرار أصدرت جمعية الحق في الدواء بيانا أكدت فيه أن القرار توقف عن الخمس أيام الأولى ولم يذكر باقي الأيام أو كيفية المحاسبة إن تتطلب أن يظل المريض بغرفة العناية المركزة.

وأشارت إلى أن هناك لجنة شكلت بقرار وزاري من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة مهمتها (استكمال النفقات وتقدير الجهود الفنية للمجمع)، لافتة أنه في حالة عدم وجود تقدم في صحة المريض هل سينتقل لمستشفى أخرى وما هي المستشفيات التي ستتعامل معها الوزارة؟، خاصة أن الوزارة فعلا تعاقدت مع عدد من المستشفيات الخاصة وهذا مخالف للقانون خاصة أن هناك قانون ملزم للإعلان والتعاقد مع المستشفيات حتي تتحقق العدالة في قانونية العقود والعدالة في الأجور . حيث أن قرار الوزير بإقامة مجمعات طبية للرعاية أن تكون الغرفة يوميا ٤٥٠٠ جنيه بينما في نفس الوقت هناك غرف رعاية بنفس المستشفى بأجور أقل اللأطقم الطبية وهذا سينتج نوع من الصراعات قد تصل لحد الإهمال خاصة أن هناك ندره في استشاري الرعاية الحرجة في مصر.

وحذرت جمعية الحق في الدواء، من زيادة الضغط على ميزانية نفقة الدولة التي تعاني قلتها في الأساس وعدم قدرتها على تقديم الخدمة بل وهناك موافقات تتم بشرط دفع المريض جزء خاص بالأدوية