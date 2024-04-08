طلب برلماني للإسكان بشأن حرمان منطقة عبدالقادر 1 دمياط من الصرف الصحي

تقدمت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزير الإسكان بشأن وجود منطقة بمحافظة دمياط بإسم عبد القادر 1 تابعة للوحدة المحلية بالسنانية مخصص لها قطعة أرض لعمل محطة صرف صحي منذ عام 2009، ولكنها لم يتم إقامتها حتي الآن، مؤكدة أن هذه المنطقة تعانى حتى الان من عدم وجود خدمة الصرف الصحي.

وأشار الطلب البرلماني إلى أن هذه المنطقة يوجد بها حوالي 4 الاف أسرة وبمتوسط 4 أفراد فى الأسرة، أي 16 ألف نسمة يصرفون علي الأراضي الزراعية ويقوموا بعمل طرنشات لها ونزحها كل فترة بالعربات.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب الإحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالبحث فى أمر هذه المنطقة، والتى تعتبر محرومة من أهم الخدمات وهى خدمة الصرف الصحي.

وطالبت وزير الإسكان بضرورة استفادة هذه المنطقة من مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنها لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة أو خط التنظيم أو داخل الحيز العمرانى.