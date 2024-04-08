تعرف على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. وأفضلية للمارد الأحمر 

بعد أن حقق فريق الترجي التونسى انتصارا دراماتيكيا، اكتمل عقد الأندية المتأهلة لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، مع حضور عربى شبه متكرر، ليعزز الفرص فى بقاء اللقب عربيا للمرة الثامنة على التوالي.

وكان فريق الترجى التونسى، قد انتزع التأهل بركلات الترجيح على أرض فريق أسيك ميموسا الكوت ديفواري، ليضرب موعدا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

فيما سيواجه الأهلى البطل السابق للبطولة عام 2015، نادي مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي مثير.

وستجرى لقاءات ذهاب دورى أبطال إفريقيا يومى 19 و20 أبريل المقبل، حيث سيشهد اللقاءين:

الترجي وماميلودى صن داونز فى رادس، ومازيمبي والأهلي في الكونجو الديمقراطية.

أما مواجهات الإياب ستكون يومى 26 و27 أبريل:

ماميلودي صن داونز والترجي في جنوب إفريقيا.

الأهلي ومازيمبي في القاهرة.

وسيدخل الأهلي حامل لقب البطولة بأفضلية، تتمثل بخوض لقاء الإياب على ملعبه وبين جماهيره، مما يتيح له فرصة تعويض الذهاب وتحديد الحسم في مصر.

وكان الأهلى قد استفاد من هذه الأفضلية أمام سيمبا التنزاني، حيث انتصر فى الذهاب خارج ملعبه، ووضع سيمبا فى مأزق بالقاهرة، ورفع الضغوطات عن لاعبى الأهلى.