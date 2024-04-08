ليفربول يتعثر أمام مانشستر يونايتد ويشعل “البريميرليج”

فقد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل أمام غريمه مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-2، في قمة الجولة 32.

وفي مباراة مثيرة على استاد أولد ترافورد، مساء أمس “الأحد”، فرط ليفربول بالتقدم 1-0، حيث سجل “الشياطين الحمر” هدفين، قبل أن يعدل النجم المصري محمد صلاح النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وأصبح ليفربول في المركز الثانى بعد فوز الأرسنال على برايتون 3-0 يوم السبت الماضى وصعوده إلى الصدارة، متساويا معه بالنقاط ومتقدما بفارق نقطة على سيتي حامل اللقب والفائز على كريستال بالاس 4-2 السبت أيضا.

وفي اللقاء، سجّل الكولومبي لويس دياز (23) والمصري محمد صلاح (84 من ركلة جزاء) لليفربول، والبرتغالي برونو فرنانديش (50) والإنجليزي كوبي ماينو (67) ليونايتد.

وقلب “خطأ” من مدافع ليفربول المباراة رأسا على عقب، حيث ارتكب المدافع جاريل كوانساه خطأ فادحا بالتمرير فأوصل الكرة إلى فرنانديش الذي سدّد مباشرة من مسافة بعيدة نحو المرمى مستغلا تقدّم الحارس الإيرلندي كاومين كيليهير في الدقيقة 50.

وعلى عكس مجريات المباراة، صعق يونايتد الضيوف بهدف ثان هو الأجمل هذا الموسم، بعدما تقدّم لاعب الوسط الشاب ماينو ولعب الكرة إلى آرون وان-بيساكا الذي ردّها إليه، فالتفّ وسدّد كرة مقوّسة إلى يسار الحارس (67).

وارتكب بيساكا خطأ ضدّ البديل هارفي إيليوت فاحتسب الحكم ركلة جزاء سجّل صلاح منها التعادل (84).