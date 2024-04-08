الأهلى يواجه إنبى ويسعى لتحسين الأوضاع فى جدول دورىNile 

في العاشرة من مساء اليوم “الإثنين”، وعلى استاد القاهرة الدولى، يسعى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، لتحقيق انتصارا جديدا أمام نظيره فريق إنبى، فى اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يعود الفريق الأحمر لبطولة الدورى بعد فترة من الغياب بسبب توقف الدورى لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي، ثم خوض مباراتي سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلى فى استعادة نغمة الانتصارات بعدما سقط في فخ الخسارة في آخر مباراة له بالدورى أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويأمل في الوصول للنقطة 20 وتعديل مركزه في جدول الدوري، من أجل استعادة الصدارة.

وحرص المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، على عقد أكثر من محاضرة فنية مع لاعبيه خلال اليومين الماضيين، طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات المدير الفني واستغلال كل الفرص التي تتاح أمام مرمى الخصم، والانتشار الجيد داخل الملعب والاستحواذ على مجريات المباراة للحد من خطورة إنبي الذي يملك لاعبين جيدين ويقدم عروضا طيبة في الدوري المصري هذا الموسم.