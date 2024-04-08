عمرو عزت يقترح تسجيل دير الأنبا أنطونيوس البحر الأحمر باليونسكو

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزيري الثقافة والسياحة والآثار، بشأن: “تسجيل دير الأنبا أنطونيوس (رائد الرهبنة الانفرادية والملقلب بأبو الرهبان وكوكب البرية) بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح؛ فيعد دير الأنبا أنطونيوس هو أول دير أنشئ فى العالم وينسب اسمه إلى الأنبا انطونيوس الذي يعتبره المسيحيين المصريين أول الرهبان فى العالم وأبو الرهبان، وهو دير قبطي أرثوذكسي قائم في واحة بالصحراء الشرقية بمصر، في الجزء الجنوبي من محافظة السويس ويقع الدير في أعماق جبال البحر الأحمر، على بعد 334 كم جنوب شرق القاهرة ويمكن الوصول إليه من القاهرة خلال 5 إلى 6 ساعات فقط.

وتأسس دير القديس أنطونيوس على يد أتباع أنطونيوس الكبير، وهو راهب مسيحي مبكر، ويعد الدير من أبرز الأديرة في مصر، وكان له تأثير قوي في تكوين العديد من المؤسسات القبطية، كما عزز الرهبنة بشكل عام، وقد جاء من الدير عدد من البطاركة، ويزوره يومياً عدة مئات من الحجاج.

في عام 2002 بدأت الحكومة المصرية مشروعًا مدته 8 سنوات بقيمة 14.5 مليون دولار لترميم الدير، الدير الحديث عبارة عن قرية قائمة بذاتها تضم حدائق وطاحونة ومخبزًا وخمس كنائس، وأصبح اليوم وجهة شهيرة للمصريين، حيث تقدم للمسيحيين المصريين خلوات دينية بالإضافة إلى الرحلات العائلية.

من هو الأنبا أنطونيوس

القديس أنطونيوس هو قديس مسيحي ولد لعائلة ثرية في مصر السفلى حوالي عام 251 م. توفي والده وهو في الثامنة من عمره، ومعظم ما هو معروف عنه يأتي من كتاب (فيتا أنطونيو) لأثناسيوس الأول، تصور هذه السيرة الذاتية أنتوني كرجل أمي ومقدس حصل من خلال وجوده في المشهد البدائي على ارتباط مطلق بالحقيقة الإلهية، وإن اللحظة التي كرس فيها القديس أنطونيوس حياته لله وللكنيسة كانت بسبب الكلمات التي سمعها من مرقس الذي طلب من أن يتخلى عن كل ممتلكاته ويطلب الله. في سن الرابعة والثلاثين، تخلى أنتوني عن كل ممتلكاته وممتلكاته الدنيوية؛ وغامر بالذهاب إلى الصحراء الشرقية بحثًا عن حياة التواضع والعزلة والتأمل الروحي، أخذ القديس أنطونيوس الكلام الذي سمعه بالمعنى الحرفي، مما دفعه إلى المغامرة في الصحراء ليعيش حياة النسك وأقام في مغارة صغيرة زاهداً فيها، ومع أن القديس أنطونيوس لم يكن الراهب الأول، إلا أنه استقطب الكثير من الأتباع والتلاميذ، مما أكسبه مكانًا كواحد من الشخصيات التأسيسية في الرهبنة المسيحية الحديثة.

موقع الدير

يقع دير الأنبا أنطونيوس علي سفح جبل الجلالة القبلي بصحراء العرب بمصر، ويمكن الوصول إليه عن طريق السويس ومنها إلى رأس غارب ثم غرباً في الصحراء عند العين السخنة أو من بنى سويف شرقاً الطريق الصحراوى (غير معد) أو يمكن الوصول إليه من القاهرة عن طريق حلوان إلى الكريمات ثم الزعفرانة ويقع الدير قبل الزعفرانة بحوالي 48 كم ومدق الدير(طريق الدير) حوالي 17 كم.

مساحة الدير الأصلية 18 فداناً أضيفت لها 350 فدانا آخرين ضمن ملكية الدير بعد حل مشكلة كان متنازع عليها مع المحافظة مؤخرا والتي قضت بشراء الدير لـ350 فدان وجعل 150 فدانا آخرين غابة شجرية.

باباوات تم اختيارهم لكرسي البابوية من دير الأنبا انطونيوس

البابا غبريال السادس البطريرك الـ 91

البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك الـ 99

البابا مرقس السادس عشر البطريرك الـ 101

البابا يوأنس السادس عشر البطريك الـ 103

البابا يوأنس السابع عشر البطريرك الـ 107

البابا مرقس الثامن البطريرك الـ 108

البابا بطرس الجأولى البطريرك الـ 109

البابا كيرلس الرابع الشهير بأبو الإصلاح البطريرك الـ 110

البابا يوساب الثاني البطريرك الـ 115

أشهر رهبان دير الأنبا أنطونيوس

الأنبا مرقس الأنطوني

أبونا يسطس الأنطوني

الأنبا بولس البسيط

الأنبا يوساب الأبح

الأنبا صرابامون أبو طرحة

الأنبا باسيليوس مطران القدس السابق

الأنبا كيرلس مطران أثيوبيا (الحبشة)

الأنبا أيساك الأسقف العام (13/6/1976م) توفي

الأنبا ديسقوروس الأسقف العام (25/5/1980م)

الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس (17/11/1991م)

الأنبا دانيال أسقف سيدنى بأستراليا وتوابعها

أبونا انجيلوس الأنطوني

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف وكل تخومهما (10/3/2013)

الأنبا أبانوب أسقف عام للمقطم

الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي