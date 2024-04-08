عضو التجمع بالشيوخ يقترح تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير الصناعة والتجارة بطلب اقتراح برغبة بشأن: “تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح؛ فإن قطاع الطباعة أصبح من القطاعات الحيوية التى تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، والتى تتضمن تغليف المنتجات والطباعة عليها، أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات، فضلاً عن طباعة الكتب والمستندات وغير ذلك من المطبوعات

وبالتالي فإنه من الضروري تفعيل دور هيئة المطابع الأميرية، وتطويرها لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية فى مجال الطباعة، باعتبارها أقدم جهة حكومية فى مجال الطباعة، ومنوط بها النهوض بصناعة الطباعة فى مصر من خلال: تزويدها بماكينات للطباعة الرقمية ، وتزويدها بماكينات طباعة لإنتاج كافة مطبوعات المكفوفين بطريقة “برايل”. بالإضافة لتطوير وتحديث فى المعدات والآلات، وتدريب الموارد البشرية.