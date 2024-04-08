ليفربول ينظم إفطاراً تاريخياً في آنفيلد

استضاف نادي ليفربول على ملعبه الشهير “آنفيلد” إفطاراً رمضانياً بحضور أكثر من 2800 شخصاً من داخل المدينة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن منظمة نادي ليفربول الخيرية، والتي تضم عضو البرلمان البريطاني إيان بيرن، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس نظمت الإفطار، مساء أمس “الأحد”، تحت شعار “تشاركوا رمضان”.

ويعد هذا هو الإفطار الأول في التاريخ الذي ينظمه نادي ليفربول، علما بأن الأخير هو أحدث الأندية الإنجليزية التي تنظم إفطاراً في شهر رمضان مؤخرا، وتعاون مع المؤسسة الخيرية لليفربول في تنظيم هذا الإفطار، شبكة مسجد منطقة ليفربول.

ومن جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليفربول مات باريس، قائلاً: “إن مدينتا واحدة من أكثر مدن المملكة المتحدة تنوعاً، وأندية كرة القدم هي جزء من هذا التنوع، نحن لسنا أول نادٍ يفعل ذلك، ولكننا ليفربول، ومن ثم أردنا فعل هذا الأمر بأفضل شكل ممكن”.

ويضم ليفربول بين صفوفه أكثر من لاعب مسلم أبرزهم المصري محمد صلاح هداف الفريق الأول منذ 2017، بالإضافة للفرنسي إبراهيما كوناتي.