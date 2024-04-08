شركة أوروبية تجهز “قناع الوجه” لحسين الشحات

بدأ الجهاز الطبى فى النادى الأهلى برئاسة أحمد جاب الله، بالتنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في تصنيع قناع الوجه، الذى سيرتديه حسين الشحات لاعب الفريق، بعد الحصول على المقاسات الخاصة به، تمهيدًا للحصول عليه في أقرب وقت ممكن لتجهيزه للاعب، لارتدائه عقب انتهاء فترة الراحة السلبية.

ومن جانبه قال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الدكتور أحمد جاب الله، إن حسين الشحات خضع لعملية اعادة عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الثمانية بدوري الأبطال.

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى غداً “الثلاثاء”، وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ويمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

وأصبح حسين الشحات، لاعب الأهلي، مُهدداً بالغياب عن الفريق فترة لا تقل عن 5 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

وكانت الإصابة التي تعرض لها الشحات أمام سيمبا عبارة عن شرخ أسفل الوجه يستلزم التدخل الجراحى، ويُبعد اللاعب عن المباريات فترة لا تقل عن شهراً.

حسب التقارير الطبية، وحال غياب الشحات شهراً عن الأهلي، فإنه لا يشارك مع الفريق في خمس مباريات هي “إنبي وزد والزمالك” أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري فى الدوري الممتاز.

كما سيغيب الشحات عن مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب 19 أبريل الجاري والعودة 26 أو 27 الشهر ذاته.

ولم يعلن الأهلي مدة غياب الشحات، ولكن اللاعب سيغيب عن مباريات إنبي وزد والزمالك ومازيمبي، على أن يعود بعدها للمباريات حال تحسن حالته وتعافيه من الإصابة تماماً.