الليلة.. مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نظيره فريق ريال مدريد، اليوم “الثلاثاء”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويقام لقاء العودة على ملعب “الاتحاد”، الأسبوع المقبل.

وكان فريق مانشستر سيتى، قد تجاوز نظيره فريق كوبنهاجن الدنماركي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر في مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لمثلهم، ليتأهل بنتيجة (6-2) في مجموع المباراتين.

فيما ضمن ريال مدريد تأهله لدور ربع النهائي بفوزه على لايبزيغ الألماني، حيث تمكن المرينغي من التفوق في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فيما حسم التعادل مباراة الإياب بهدف لمثله.

وسيشهد تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، غياب الدولي الإنجليزي، كايل ووكر الظهير الأيمن للنادي السماوي بسبب الإصابة.

وربما لا يشهد تشكيل ريال مدريد ضد السيتي، الأساسي تواجد لوكا مودريتش من البداية، حيث من المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء.