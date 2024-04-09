“النقل”: محطة الحاويات بميناء الدخيلة يوفر ٢٠٠٠ فرصة عمل

اعلنت وزارة النقل عن اعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية الجارى تنفيذها في اطار تنفيذ مشروع ميناء الأسكندرية الكبير مشيرة ال ان المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر

وأضافت انه سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع