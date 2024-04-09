تعرف على تفاصيل العرض السعودى الجديد لاستقطاب محمد صلاح

ذكر فريق نادى اتحاد جدة السعودى، بأنه بصدد تجهيز عرضا جديدا من أجل التعاقد مع النجم المصرى جناح ليفربول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الاتحاد السعودى قريبا من التعاقد مع صلاح خلال الصيف الماضي، عندما أرسل النادى السعودي عروضا تقترب من 200 مليون إسترليني، إلا أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، رفض التخلي عن اللاعب المصرى.

وذكر موقع “جول” العالمي، يجهز الاتحاد عرضا يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، للتوقيع مع محمد صلاح خلال الميركاتو المقبل، بعيدا عن الاتفاقات الخاصة باللاعب نفسه.

وأشار الموقع، أن عقد صلاح مع “الريدز” ينتهى في صيف 2025، ما قد يدفع النادي الإنجليزى للاستفادة ماديا من النجم المصرى قبل رحيله مجانا بعد عام.

ولم يعلن صلاح بأي طريقة موقفه من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر “جول” أن صلاح ليس الهدف الوحيد للدورى السعودى من “البريميرليج” في الصيف المقبل، لكن هناك رغبة أيضا في ضم كيفن دى بروين (مانشستر سيتي)، وكاسيميرو ورافائيل فاران (مانشستر يونايتد).