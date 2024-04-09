ريال مدريد يفلت من الخسارة أمام السيتي فى دوري أبطال أوروبا بعد مباراة مجنونة

انتهت منذ قليل، قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3، في قمة نارية جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم “الثلاثاء”، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

نجح أبناء جوارديولا فى التسجيل مبكرا، عن طريق بيرناردو سيلفا عند الدقيقة الثانية من زمن الشوطالأول.

فيما تعادل ريال مدريد بهدف ذاتي سجله دياز في مرماه، بعد تسديدة من كامافينجا في الدقيقة الـ12، وتقدم رودريغو للفريق الملكي في الدقيقة الرابعة عشر.

وفي الشوط الثاني، كان نادي مانشستر سيتي في الموعد، ونجح في قلب الطاولة على ريال مدريد، بعد أن أحرز التعادل في الدقيقة 66 بواسطة فيل فودين.

ومثلما سدد فيل فودين تسديدة قوية سكنت شباك حارس ريال مدريد لونين، كررها جوسكو جفارديول في الدقيقة 71 ليحرز هدف التقدم للسيتي.

وظهرت رغبة ريال مدريد في إدراك التعادل، وينجح فيدي فالفيردي في إحراز هدف رائع في الدقيقة 79.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب يوم الأربعاء 17 إبريل الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب “الاتحاد”.