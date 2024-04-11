” المحامين”: استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة والنقابات الفرعية طوال أيام عيد الفطر  

قدمت إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، وبمقار النقابات الفرعية خدماتها لاعضاء الجمعية العمومية من المحامين وأسرهم، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وتستمر في العمل طوال أيام إجازة عيد الفطر.

وتقدم إدارة العلاج خدمة استخراج خطابات العلاج، وصرف الأدوية، وكذا إصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه، وبناء على ذلك يستطيع المحامي الذهاب إلى معامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها على مستوى الجمهورية؛ بالكارنيه والروشتة للحصول على خدمته.