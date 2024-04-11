برشلونة يقهر سان جيرمان على أرضه فى مباراة مثيرة بربع نهائى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق نادى برشلونة فوزا مثيرا أمام مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، على ملعب “حديقة الأمراء”، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز لاعب برشلونة رافينيا، هدف التقدم في الدقيقة 37، وقلب باريس سان جيرمان الطاولة بهدفين، سجلهما عثمان ديمبلي وفيتينيا فى الدقيقتين 48 و51، على الترتيب.

وجاء رد الفريق الكتالونى بهدفين سجلهما رافينيا وأندريس كريستنسن، في الدقيقتين 62 و77، ليعزز حظوظ البارسا في التأهل قبل خوض لقاء الإياب على ملعبه.

يذكر أن برشلونة قام بالـ”ريمونتادا” على باريس سان جيرمان فى دورى الأبطال (موسم 2016-2017) وفاز بنتيجة (6-1).

وسيخوض الفريقان مباراة الإياب، في ملعب “لويس كومبانيس”، يوم 16 أبريل الجارى.