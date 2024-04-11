الليلة.. 3 مباريات مثيرة فى مؤجلات “دورىNile”

تستكمل اليوم “الخميس”، اللقاءات المؤجلة فى بطولة الدوري بإقامة 3 مباريات مثيرة تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر والزمالك مع الاتحاد السكندري والاهلى مع زد اف سى بعد نهاية منافسات الدور الاول للمسابقة بانتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة بنهاية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبى.

المصرى ومودرن فيوتشر وصراع المربع الذهبي

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره مودرن فيوتشر، في الرابعة عصر اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز، والمقرر اثامتها على استاد برج بالإسكندرية.

وكان المصرى قد خسر فى اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصرى إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندرى صاحب قمة الترتيب، وإنبى الوصيف بنفس الرصيد.

فيما رفع فريق مودرن فيوتشر بعد تعادله في أخر ظهور بالدوري مع الاتحاد السكندري، رصيده إلى النقطة 17 في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن الأهلي العاشر والجونة التاسع.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

الزمالك وزعيم الثغر ولقاء البحث عن الانتصارات

في السابعة من مساء اليوم “الخميس”، وعلى استاد القاهرة، يلتقى فريق نادى الزمالك بنظيره فريق نادى الإتحاد السكندرى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، ويدخل الأبيض مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر، بنتيجة 3/2 مجموع مباراتي الذهاب و العودة.

ويتطلع الأبيض للفوز الليلة من اجل استعادة الانتصارات المحلية بعدما خسر من الجونة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني في الوصافة برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 و تعادل في 6 وخسر في واحدة، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 16 هدف.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاثة وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة، حيث طلب من لاعبي الفريق التركيز في المباراة خاصة أن الفريق بعد مواجهة الاتحاد سيلتقى مع الأهلى في قمة الدوري المقرر لها الاثنين المقبل.

في المقابل اكتملت صفوف فريق الاتحاد السكندري قبل مباراة الليلة بعد عودة كل اللاعبين المصابين، حيث استعاد الفريق جهود هشام صلاح بعد تعافيه من الإصابة، ولكن تبقى فرص مشاركته في مباراة الليلة بنسبة 50%، وقد يظهر على دكة البدلاء كما تم استعادة بنيامين بواتينج.

واستعاد الاتحاد باقي اللاعبين المصابين بعودة هشام صلاح تكتمل صفوف زعيم الثغر قبل مواجهة الزمالك الحاسمة بالدوري.

ويسعى طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري الى فرض مزيد من التركيز على لاعبيه حيث رفض حصولهم على أجازة عيد الفطر، بسبب ارتباطه بمباراته أمام الزمالك على أن يحصلون على الإجازة بعد المباراة، وتحدث معهم عن سيناريو الفوز واسقاط الأبيض الليلة.

الأهلى أمام زد اف سى

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مباراة صعبة مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس حينما يلاقى نظيره زد اف سى على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصرى، فى سهرة العيد التى يسعى خلالها المارد الأحمر لإيقاف نزيف النقاط بالدوري بينما يفتش زد عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية لذا يرغب المارد الأحمر الليلة في إيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

فيما يبحث فريق زد اف سى عن استعادة الانتصارات بالدوري حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ 27 ديسمبر الماضى حينما حقق الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وقتها ، حيث خسر بعدها ثلاثة مباريات أمام الطلائع وإنبى وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز العاشر في ترتيب المسابقة بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

فيما يأتى فريق زد اف سى فى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

وطالب كولر لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في المؤجلات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري لاسيما قبل خوض مباراة القمة ثم مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.