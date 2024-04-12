كلوب عقب خسارة ليفربول بثلاثية في الدورى الأوروبى: مباراة سيئة جدا!

خسر فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره أتالانتا أمس الخميس على أرضية ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال المدير الفنى للـ”الريدز” يورجن كلوب في تصريحات إعلامية عقب مباراة أتالانتا: “كانت مباراة سيئة جدا منا اليوم، أنا هنا فقط لأهنئ جماهير أتالانتا”.

وتابع يورجن: “لقد فقدنا السيطرة قليلا اليوم، لا يوجد أي إيجابيات لنقولها، نحن في كل مكان وكذلك لا مكان أيضا”.

وأضاف مدرب ليفربول في حديثه: “بدأنا المباراة بشكل رائع حقا ولكن لم نستمر، نستحق الخسارة، علينا ان نشعر بذلك الآن”.

وواصل: “الفوز في بيرطامو؟ نعم إذا لعبنا بشكل جيد، هل يمكننا الفوز 3-0؟ ليس لدي أدنى فكرة، لا، علينا أن نتعافى، يجب أن نشعر بالسوء حقا، كان أداء سيء، هكذا هو الأمر”.

وأكمل: “تتمنى لو أنك بدأت بمحمد صلاح وسوبوسلاي وروبيرتسون؟ نعم، هكذا هو الأمر، أليس كذلك؟ للأسباب التي فعلتها، سأفعل الشيء نفسه مرة أخرى إذا كنت تريد أن تكون جيدا لبقية الموسم، فعليك إجراء تغييرات”.

وأختتم يورجن كلوب تصريحاته قائلا: “يجب على اللاعبين أن يشعروا بأنها نتيجة سيئة، وعلينا أن نستخدم هذه المباراة ونبني عليها لمباراة كريستال بالاس”.

ويلعب فريق ليفربول أمام كريستال بالاس يوم “الأحد” المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.