المدير الفنى لفريق زد افسى: سوء الحظ حرمنا من نقاط لقاءنا أمام الأهلى 

قال المدرب العام لنادى زد محمد ثابت صاروخ، أن سوء التوفيق كان سببًا رئيسيًا فى خسارة الفريق أمام الأهلى، في الدورى.

وحقق الأهلي الفوز على فريق زد 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس “الخميس”، على ملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال محمد ثابت صاروخ في تصريحات متلفزة: «واجهنا سوء توفيق فى المباريات الأخيرة، ضد المصرى، حيث استقبلنا هدفا في +95 وأهدرنا ركلة جزاء ضد سيراميكا وخسرنا أمام الأهلي في الوقت القاتل».

وأضاف صاروخ: «اللاعبون أدوا ما عليهم وسنبدأ التفكير في المباريات المقبلة، يوم السبت المقبل لدينا مباراة ضد الإسماعيلى سنفكر فيها من الآن».

وأختتم محمد ثابت صاروخ تصريحاته، قائلًا: «الطموح ارتفع بعد البداية الجيدة ونحن فريق صاعد ونحقق نتائج إيجابية لكن يقابلنا سوء توفيق مؤخرا، واستقبلنا هدفا بتسديدة غير متوقعة».

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، من 10 مباريات لعبها الفريق، بعد الفوز اليوم أمام زد، فيما تجمد رصيد زد عند النقطة 24 في المركز السابع، من 17 مباراة لعبها الفريق.