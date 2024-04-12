عودة معلول وهانى قبل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى “دورى Nile”

استعاد فريق النادى الأهلى جهود ثنائى الدفاع على معلول ومحمد هانى، بعد غيابهما عن فريقهما فى مباراة زد الأخيرة بالدورى، في ظل معاناتهما من الإجهاد العضلي.

وغاب على معلول ومعه محمد هانى، عن مباراة الأهلى أمام إنبى وزد فى الدورى للإجهاد، ورغبة من الجهاز الفنى فى منحهما قسطا من الراحة في ظل ضغط المباريات الأفريقية والمحلية.

وبات موقف الثنائى معلول وهاني يؤهلهما للجاهزية من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في مباراة القمة، على أن يعودا لقيادة الجبهة اليسرى واليمنى للأهلى أمام الزمالك وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر.

وقد أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم “الجمعة” على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم “الاثنين” المقبل، ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر لبطولة الدورى ‏الممتاز.‏

واشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التى أقيمت ‏أمس “الخميس”، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفنى، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏